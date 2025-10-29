پخش زنده
مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیشنهاد کرد: «شبکه شهرهای ایرانی جاده ابریشم» ایجاد و فعال شود تا بسترساز توسعه ارتباطات گردشگری ایران با دیگر شهرهای عضو در سطح منطقهای و جهانی باشد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، نخستین کنفرانس بینالمللی گردشگری سمنان با عنوان «راه ابریشم؛ فرصتها و چشماندازها» امروز در سالن همایشهای بینالمللی شهید سلیمانی دانشگاه سمنان برگزار شد .
مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امروز در این کنفرانس گفت : کشورهای مختلف در جهان با استفاده از صنعت گردشگری به دنبال معرفی هستند و تصویرسازی به رونق گردشگری کمک میکند.
مسلم شجاعی با اشاره به ساختار دبیرخانه بینالمللی «جاده ابریشم» افزود : این دبیرخانه در کشور چین مستقر است و ایران نیز طی دو سال گذشته به عضویت آن درآمده است. انتظار میرود دبیرخانه استانی «جاده ابریشم» در سمنان فعالتر شود و همکاریهای بینالمللی را بیش از پیش گسترش دهد.
مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از تلاشهای استادان، دانشجویان و مسئولان دانشگاه سمنان و شهرداری این شهر در مسیر تقویت برند گردشگری استان سمنان قدردانی کرد و افزود: همکاری دانشگاه و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سمنان در این زمینه میتواند زمینهساز رشد گردشگری علمی و بینالمللی شود.
شجاعی تاکید کرد: مزیتهای رقابتی باید مبنای شکلگیری برند گردشگری قرار گیرد و بر همین اساس «جاده ابریشم» میتواند برند و محور هویت گردشگری سمنان باشد.
مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: عضویت سمنان در شبکه شهرهای جاده ابریشم ، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای متنوع گردشگری این استان است و میتواند به شکلگیری برند منسجم و بینالمللی سمنان کمک کند.
شجاعی افزود : سمنان از نگاه گردشگران استانی است که «از کویر تا کوهستان» را در خود جای داده و جلوهای از چهار فصل ایران به شمار میرود. ظرفیتهایی همچون زیستگاه یوز ایرانی، طبیعت متنوع و مسیر تاریخی جاده ابریشم، از مولفههای اصلی تصویر برند این استان است.
وی گفت: بخش قابل توجهی از مسیر تاریخی جاده ابریشم از استان سمنان عبور میکند و این مسیر بیشترین تعداد کاروانسراها و آثار مرتبط را در خود جای داده است.
«اتحادیه بینالمللی شهرهای گردشگری در امتداد جاده ابریشم» ۴۰ عضو دارد که نیمی از اعضای این اتحادیه شهرهای چین و نیمی دیگر از شهرهای دیگر کشورهای در مسیر جاده ابریشم از جمله سمنان به عنوان تنها نماینده ایران در این اتحادیه است.
«جاده ابریشم» یا «راه ابریشم» شبکه راههای بههمپیوستهای با هدف بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند میداد، مسیری که تا سده پانزدهم میلادی بهمدت هزار و ۷۰۰ سال، بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا بود؛ که استفاده از عنوان «ابریشم» در نام این مسیر نیز به دنیا رونق تجارت این نوع کالا در دورههای تاریخی مختلف بوده است.
«جاده ابریشم» یکی از مهمترین جادههای تاریخی جهان محسوب میشود که کاربردی ارتباطی بین کشورها و البته رویکردی مبتنی بر تجارت بینالمللی داشته است. اکنون این جاده تاریخی دوباره اهمیت خود را بازیافته است و به باور کارشناسان ، جاده ابریشم نقش مهمی در آینده اقتصاد جهان دارد و شهر سمنان به دلیل قرارگیری بر سر راه ابریشم میتواند به نگین گردشگری این جاده تبدیل شود.
برپایه گزارشها، ۳۹ شهر ایران در مسیر جاده ابریشم قرار دارند که سمنان طولانیترین مسیر جاده ابریشم در حدود ۶۰۰ کیلومتر را به خود اختصاص داده است، آثار متعدد تاریخی ثبت ملی در کنار آثار میراثی منحصربهفرد و باقدمت این استان که امید زیادی به ثبت جهانی آنها وجود دارد، یکی دیگر از ملاکهای انتخاب این شهر برای عضویت در اتحادیه بینالمللی شهرهای گردشگری در امتداد جاده ابریشم است.