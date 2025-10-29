به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: این حادثه صبح امروز زمانی رخ داد که یک کارگر ساختمانی در حین کار دچار برق‌گرفتگی شده و بر اثر شوک الکتریکی از ارتفاع حدود شش متری به درون گودال ساختمان نیمه‌کاره سقوط کرد.

رضا معمارزاده افزود: پس از تماس شاهدان با شماره ۱۱۵، بلافاصله تیم امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد. پس از بررسی اولیه وضعیت مصدوم و ایمن‌سازی محل توسط آتش‌نشانان، کارگر آسیب‌دیده با رعایت اصول فنی روی برانکارد مخصوص ثابت و با استفاده از تجهیزات نجات عوامل آتش‌نشانی، از داخل گودال بالا کشیده شد.

وی با اشاره به اعزام این کارگر مصدوم به مراکز درمانی بیان کرد: حضور به‌موقع و هماهنگی تیم‌های امداد و نجات در این‌گونه حوادث، نقشی تعیین‌کننده در نجات جان مصدومان دارد.