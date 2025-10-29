به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده یک شرکت تجاری برای ایفا نکردن تعهد ۵۲۷ هزار و ۶۱۳ درهم امارات به ارزش ۹۸ میلیارد و ۳۴۲ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد رسیدگی شد.

مدنی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی از ورود کالا به کشور، تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر بازگرداندن عین ارز دریافتی و محرومیت ۶ ماه از فعالیت بازرگانی، مدیرعامل متخلف را به پرداخت ۱۹۶ میلیارد و ۶۸۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر حداکثر مجازات محکوم کرد.

مدنی گفت: شعبه همچنین شرکت متخلف را به عنوان شخص حقوقی علاوه بر جلوگیری از فعالیت به مدت ۶ ماه به پرداخت ۳۹۳ میلیارد و ۳۶۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: متخلفان این پرونده در مجموع به پرداخت ۵۹۰ میلیارد و ۵۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.