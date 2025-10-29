به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علیرضا زنگنه روز چهارشنبه با بیان اینکه ۱۴۶ هکتار از اراضی این شهرستان زیرکشت زعفران است اظهار کرد: زعفران یک محصول کم آب‌بر است که بر اساس الگوی کشت، طی سال‌ها روند کشت این محصول در شهرستان ملایر توسعه یافت.

مدیر جهاد کشاورزی ملایر ادامه داد: به طور میانگین در هر هکتار پنج کیلوگرم زعفران در این شهرستان برداشت می‌شود که از این نظر سطح تولید را افزایش داده است.

زنگنه گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال از مزارع زعفران این شهرستان ۷۰۰ کیلوگرم محصول برداشت شود که نسبت به سال گذشته افزایش ۲۵ درصدی دارد.

وی با بیان اینکه شهرستان ملایر رتبه اول سطح زیرکشت و تولید زعفران را در استان همدان دارد، اظهار کرد: این شهرستان تولید حدود ۴۰ درصدی را در کشت این محصول به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی ملایر با اشاره به استقبال کشاورزان در کشت زعفران، بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و کم آب‌بر بودن و ارزش افزوده بالا، توصیه ما به کشاورزان کشت زعفران به عنوان یک گیاه دارویی پرسود است.

زنگنه با تأکید بر اینکه کشت گیاهان دارویی و روغنی در تناوب کشت غلات قرار گرفته‌اند، یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۱۴۵ هکتار از اراضی این شهرستان در تناوب کشت محصولات گیاهان دارویی و محصولات کم‌آب‌بر قرار دارد.

وی ادامه داد: گیاهان دارویی دیگری همچون گل محمدی نیز در راستای اصلاح الگوی کشت در دست اجراست که از نظر تولید و سطح زیرکشت این شهرستان رتبه نخست استان را دارد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی ملایر گفت: کیفیت زعفران ملایر، از لحاظ رنگ و طعم جزء بهترین کیفیت‌های موجود در کشور است و در تلاش هستیم موانع و مشکلات این محصول را از پیش پای زعفران‌کاران برداریم.

زنگنه نبود صنایع تبدیلی را یکی از نقاط ضعف این حوزه برشمرد و افزود: با توجه به توسعه کشت زعفران و صادرات آن به صورت فله‌ای، باید در حوزه بسته‌بندی و برندینگ این محصول کار کنیم.