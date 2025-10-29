پخش زنده
اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان پرونده ۱۲ واحد صنعتی، تولیدی و گردشگری را در حوزه تسهیلات بانکی، مسائل ارزی و گمرکی بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در این نشست ، بر ضرورت تصمیمگیریهای سریع و مؤثر برای رفع مشکلات تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: باید با تفویض اختیارات بیشتر به استان، روند تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تسریع شود تا مواردی که در سطح ملی معطل ماندهاند، در استان قابل بررسی و تصمیمگیری باشند.
محمدجواد کولیوند افزود: بخشی از ظرفیتهای خالی در واحدهای فعال باید شناسایی و فعال شود تا از امکانات موجود بیشترین بهرهبرداری صورت گیرد.
استاندار همچنین بر تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام بالای ۷۰ درصد تأکید کرد و گفت: گزارش نهایی این پروژهها باید همزمان با حضور رئیسجمهور در استان آماده و ارائه شود.
یادگار احمدی دبیر کارگروه و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در تشریح مصوبات این نشست گفت: با مساعدت بانکها، برای تعدادی از این واحدها مهلت بازپرداخت تسهیلات تمدید شد و تصمیماتی برای تسهیل در ترخیص کالاهای مانده در گمرک اتخاذ شد.
همچنین مقرر شد با استفاده از ظرفیت تبصره ۱۸، اعتبارات لازم برای تقویت نقدینگی و خرید ارز واحدهای تولیدی جذب شود.
او ادامه داد: موضوع ناترازی انرژی نیز از دیگر محورهای این نشست بود که مقرر شد در کارگروههای تخصصی مورد بررسی قرار گیرد تا فعالیت واحدهای صنعتی دچار وقفه نشود.
این نشست با هدف رفع موانع و حمایت از تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در مسیر رونق تولید برگزار شد.