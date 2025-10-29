به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، خامسی، از افزایش هفت‌برابری بودجه گردشگری در این دوره از مدیریت شهری نسبت به دوره‌های گذشته خبر داد و گفت: این رشد، فرصتی تازه برای اجرای برنامه‌های رویدادمحور و مردم‌پایه در گردشگری شهری فراهم کرده است.

خامسی با اشاره به استقبال گسترده از رویداد «دورت بگردم یزد»، افزود: این برنامه با محور یزدشناسی، ایران‌شناسی و گردشگری علمی و نجومی، تاکنون بیش از ۴۵ هزار نفر از شهروندان را درگیر کرده و تا مرداد سال آینده ادامه دارد.

وی ادامه داد: شهرداری برای تشویق سرمایه‌گذاران، تخفیف‌های ویژه‌ای در عوارض در نظر گرفته است؛ ساخت هتل‌های پنج‌ستاره با بخشودگی ۹۰ درصد عوارض، اقامتگاه‌ها در بافت تاریخی با ۱۰۰ درصد بخشودگی و بافت‌های فرسوده با ۵۰ درصد تخفیف همراه است. همچنین حمایت از بخش خصوصی جهت خرید دو دستگاه اتوبوس و سه دستگاه مینی‌بوس گردشگری به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال، امضای تفاهم‌نامه مثلث طلایی گردشگری میان یزد، اصفهان و شیراز، و عقد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت شهرک‌های صنعتی استان از دیگر اقدامات شهرداری در این حوزه است.

عضو شورای شهر در بخش دیگر سخنان خود با تأکید بر ضرورت مشارکت مؤسسات، انجمن‌ها و بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های گردشگری گفت: تداوم و موفقیت برنامه‌ها تنها با اتکا به نهاد‌های رسمی ممکن نیست و باید صدای همه فعالان شنیده شود.

خامسی افزود: شورای شهر از رویکرد مشارکتی حمایت می‌کند و انتظار می‌رود شهرداری با استفاده از ظرفیت راهنمایان محلی، هنرمندان و انجمن‌های گردشگری، گام‌های ماندگاری در توسعه گردشگری شهری بردارد.

وی در پایان یادآور شد که در نیمه نخست سال حدود ۴۱ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده شهرداری محقق شده و گردشگری می‌تواند منبعی پایدار برای توسعه شهری و ارتقای کیفیت زندگی در یزد باشد.