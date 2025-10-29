سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: این استان با تولید بیش از ۴۴۳ هزار تن انار ، عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احد بهجت حقیقی شهرستان‌های داراب، خفر، نی‌ریز، شیراز، استهبان، بختگان، فسا، کازرون، ارسنجان و مرودشت را مهم‌ترین مناطق تولیدکننده انار در استان معرفی کرد.

وی افزود: علاوه بر تأمین نیاز داخلی، انار فارس به سایر استان‌ها و کشور‌های حاشیه خلیج فارس نیز صادر می‌شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس، اظهار کرد: برداشت انار از اواخر شهریور آغاز شده و تا پایان آبان ادامه دارد.

وی افزود: فارس با سطح زیرکشت ۲۸ هزار و ۶۵۹ هکتار که بیش از ۲۷ هزار هکتار آن باغ بارور است، رتبه نخست کشور را در تولید و سطح زیرکشت این محصول به خود اختصاص داده است.

بهجت حقیقی با اشاره به تنوع بالای ارقام انار در فارس، گفت: بهترین گونه‌های انار استان شامل «رباب»، «شیرین شهوار»، «حسین آقایی»، «کدرو»، «اشکفتو داراب»، «بریت» و «درگزی» است.