رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن سید ابوالفضل میرخوشخو جوان مرگ مغزی شده لنگرودی، به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر سیامک ریماز گفت: نوزدهمین اهدا عضو سال ۱۴۰۴ در گیلان به نام سیدابوالفضل میرخوشخو، جوان ۱۸ ساله‌ای از شهرستان لنگرود ثبت شد.

وی با اشاره به اینکه این جوان بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، افزود: اعضای بدن سیدابوالفضل میرخوشخو در بیمارستان رازی رشت و بوعلی سینای شیراز به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی گفت: علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۴۳۲ و یا مراجعه به سایت Www.ehdacenter. ir، کارت اهدای عضو دریافت کنند.