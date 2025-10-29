پخش زنده
نشست آموزشی و توجیهی طرح محیطیار با حضور مراقبان سلامت مدارس ابتدایی اردبیل، نیر، نمین و سرعین وبه همت معاونت تربیت بدنی وسلامت آموزش وپرورش و محیط زیست استان در کانون عصمت اردبیل برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: ارائه آموزشهای محیط زیستی به ویژه در گروه سنی کودک و نوجوان میتواند بسیاری از چالشهای پیش رو را حل کند.
کیومرث سفیدی اظهار داشت: آموزش، کلید حل مسائل در محیط زیست است و معتقدیم اگر آموزش اصولی در مدارس اتفاق بیفتد، در آینده با چالشهای محیط زیستی کمتری روبهرو خواهیم بود.
سفیدی با اشاره به عدم تاثیرگذاری آموزشهای مستقیم، ایجاد حس تعلق نسبت به محیط را یکی از راهکارهای مناسب برای آموزش صحیح محیط زیست عنوان کرد و افزود: زمانی که دانش آموز در طبیعت حضور پیدا میکند و اقداماتی را در راستای حفظ این محیط انجام میدهد، احساس تعلق او به محیط زیست بیشتر میشود.
وی تصریح کرد: مراقبان سلامت باید مسائل مربوط به حفظ محیط زیست را رعایت کنند و در این زمینه پیشگام باشند تا انتظار داشته باشیم دانش آموزان هم بر اساس عملکرد و رفتاری که مشاهده میکنند اقدامات حفاظتی را انجام دهند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل کاهش مصرف گرایی در مدارس، تفکیک پسماند و کاهش استفاده از ظروف یکبار مصرف را از راهکارهای حفظ محیط زیست در مدارس عنوان کرد.
سفیدی همچنین همراهی خانوادههای دانش آموزان را مهم ارزیابی کرد و افزود: مدارس باید به سمت اجرای برنامههایی بروند که خانوادهها هم درگیر شوند و به کودک در زمینه حفاظت از محیط زیست کمک کنند.
در ادامه، کارگاههای آموزشی توسط سرکار خانم دکتر حزباوی و سرکار خانم دکتر رحیم پوران، از اساتید دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.