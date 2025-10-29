مهلت ارسال آثار به دبیرخانه سومین دوره جایزه آهنگسازی روح الله خالقی تا روز دوازدهم آبان سال جاری تمدید شد.

مهلت ارسال آثار به سومین دوره جایزه خالقی تمدید شد

مهلت ارسال آثار به سومین دوره جایزه خالقی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه سومین دوره جایزه آهنگسازی روح الله خالقی از تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این رویداد موسیقایی تا روز دوازدهم آبان خبر داد.

این تمدید صرفاً به منظور تکمیل و بارگذاری نهایی آثار در سامانه انجام گرفته و به هیچ وجه قابل تمدید مجدد نخواهد بود.

ضمن سپاس از همراهی همه علاقه‌مندان و پژوهشگران گرامی، یادآوری می‌شود که پس از پایان مهلت فوق، هیچ‌گونه فایلی از سوی دبیرخانه دریافت نخواهد شد.

مراسم اختتامیه این جایزه به دبیری محمدرضا عزیزی ۲۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۲۰ در تالار رودکی تهران برگزار خواهد شد.