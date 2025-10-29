به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندر امام خمینی گفت: این طرح با تقویت رشد زبانی، گسترش واژگان، تخیل و خلاقیت، آموزش ارزش‌ها، آشنایی بافرهنگ و هویت در قصه‌های بومی و ملی، ایجاد لذت، انگیزه و کاهش استرس برگزار شده است.

حجت الاسلام رضوی افزود: در این برنامه داستان‌های مناسب هر پایه بصورت مکتوب و صوتی (QR کد) به جهت افزایش اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان در خواندن، بهبود درک مطلب در آزمون‌های شفاهی و کتبی وایجاد علاقه و انگیزه نسبت به مطالعه اجرا گردید.





