پخش زنده
امروز: -
طرح قصه در مدرسه صدرا بندر امام خمینی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندر امام خمینی گفت: این طرح با تقویت رشد زبانی، گسترش واژگان، تخیل و خلاقیت، آموزش ارزشها، آشنایی بافرهنگ و هویت در قصههای بومی و ملی، ایجاد لذت، انگیزه و کاهش استرس برگزار شده است.
حجت الاسلام رضوی افزود: در این برنامه داستانهای مناسب هر پایه بصورت مکتوب و صوتی (QR کد) به جهت افزایش اعتمادبهنفس دانشآموزان در خواندن، بهبود درک مطلب در آزمونهای شفاهی و کتبی وایجاد علاقه و انگیزه نسبت به مطالعه اجرا گردید.