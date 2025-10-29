پخش زنده
امروز: -
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: سه هنرمند شاخص کشوری، دکتر عطاالله کوپال، آرش دادگر و محمد حاتمی اجراهای سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان همدان را داوری میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معصومه حدادی در آیین افتتاحیه جشنواره سی و هفتم تئاتر استان همدان بیان کرد: داوران با تجربیات فراوان خود آثار نمایشی را بهدقت و با دقت بالا ارزیابی خواهند کرد
وی افزود: یکی از مهمترین اولویتهای ما در برگزاری این جشنواره، شفافیت کامل در روند داوری است، بنابراین، آرا و نظرات داوران بهصورت نفوذناپذیر اعلام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که این فرآیند بهطور عادلانه و حرفهای پیش میرود.
حدادی همچنین به تجهیز کامل سالنهای جشنواره و برنامهریزیهای دقیق اشاره کرد و گفت که این جشنواره با هدف ارتقای سطح کیفیت تئاتر استان همدان و کشور برگزار میشود.