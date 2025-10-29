به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم سحرگاه امروز از روند احداث مرکز کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی (زنان) واقع در منطقه شش شهری بازدید کرد.

این پروژه از مصوبات سفر اول دولت سیزدهم در دی‌ماه ۱۴۰۰ به قم بود که اعتبارات آن از سوی دولت به شهرداری اختصاص یافت و زمین پروژه را نیز اداره‌کل بهزیستی تأمین کرد.

در جریان این بازدید سرپرست بهزیستی استان با ارائه گزارشی از روند تعریف پروژه، پیگیری تصویب، مراحل احداث و پیشرفت پروژه گفت: در سفر اول رئیس جمهور شهید در سال ۱۴۰۰ به قم ۸ میلیارد و در سفر دوم هم اعتباری به این پروژه اختصاص داده شد و تا امروز برای ساخت این مرکز طبق اعلام شهرداری ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

حجت الله محمدزاده افزود: این پروژه تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و زمین پروژه توسط بهزیستی تامین شده و احداث با شهرداری است.

وی گفت: با بهره برداری از این مرکز با زیربنای ۲ هزار و ۱۹۰ متر در دو طبقه مرکز کاهش آسیب و بازتوانی زنان وارد چرخه خدمت می‌شود و باید در بحث تجهیز، محوطه سازی و کارگاه‌ها هم همت شود.

در ادامه مدیران شهرداری قم هم با اشاره به اینکه قم از معدود کلانشهر‌های کشور بود که فاقد این مرکز و گرمخانه بود به تشریح اقدامات شهرداری در زمینه احداث این مرکز پرداختند.

در پایان استاندار قم ضمن تقدیر از اهتمام مدیران بهزیستی و شهرداری در زمینه تعریف، پیگیری، اخذ اعتبار و احداث این پروژه گفت: مطالبه گری و پیگیری مدیران بهزیستی جای تشکر دارد، برای راه اندازی این ساختمان مناسب است از تجربیات استان‌های موفق بازدیدی کنید و تیم ۳ نفره‌ای متولی این امر باشند.

اکبر بهنام جو افزود: در تجهیز این مرکز حتما از تجهیزات بادوام و مقاوم و با کیفیت استفاده شود و خیرین را هم وارد میدان کنید.

وی گفت: در محوطه سازی از تجربه کمپ کرامت سپاه بهره ببرید و محیطی شاد، مفرح و با نشاط داشته باشید که تداعی زندان نکند، از موضوع حرفه آموزی و اشتغال و توانمدسازی غافل نباشید و حتما کارگاه این مرکز را مجهز کنید.

استاندار قم تاکید کرد: در زمینه محوطه سازی، شهرداری در اولین فرصت نسبت به آسفالت و فضای سبز اقدام کند.

