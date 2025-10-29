خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «ناصر بهرام» مدیر کل صداوسیمای استان ایلام در نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری رویداد «ایلام ایران – هلیلان ایلام» بر اهتمام ویژه رسانه استانی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان هلیلان تأکید کرد و گفت: رسانه استانی با تمام توان برای معرفی ظرفیت‌های متنوع شهرستان هلیلان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تلاش خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش مهم این رویداد در تبیین توانمندی‌های محلی افزود: برنامه «ایلام ایران – هلیلان ایلام» در ادامه رویداد ملی «ایران‌جان» برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای نمایش جلوه‌های توسعه، فرهنگ و مردم‌داری در این شهرستان است.

«آیت قیصر بیگی» فرماندار شهرستان هلیلان نیز ضمن قدردانی از صداوسیمای مرکز ایلام برای توجه ویژه به شهرستان‌ها، پوشش رسانه‌ای این رویداد را اقدامی مهم و تأثیرگذار در معرفی توانمندی‌های استان و به‌ویژه شهرستان هلیلان دانست.

وی با اشاره به خلاقیت رسانه استانی در طراحی و اجرای رویداد‌های فرهنگی و اجتماعی، آن را تلاشی ستودنی در جهت خلق حماسه‌ای ماندگار توصیف کرد.

در پایان این نشست، معاونان صداوسیمای مرکز ایلام نیز بر آمادگی کامل رسانه استانی برای برگزاری و پوشش جامع رویداد «ایلام ایران – هلیلان ایلام» تأکید کردند.