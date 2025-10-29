پخش زنده
رئیس سازمان دامپزشکی از تامین واکسن مورد نیاز برای مقابله با بیماری تب برفکی خبر داد و گفت: این بیماری اگرچه میتواند خسارت زا باشد، اما مهار شدنی است.
علیرضا رفیعی پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفتوگو با خبرنگار تحریریه کشاورزی خبرگزاری صدا و سیما با تشریح آخرین وضعیت شیوع و روند مقابله با بیماری تب برفکی در دامداری ها، اظهار داشت: شیوع این ویروس در ۷ استان گزارش شده، اما اقدامات لازم برای مقابله با فراگیری آن در سراسر کشور در حال انجام است.
وی افزود: تب برفکی بیماری جدید و ناشناختهای نیست و به ویژه در فصول سرد در همه نقاط جهان مشاهده میشود، اما از آنجایی که ویروس تب برفکی قابلیت جهش و تغییر سویه دارد، لازم است که همواره مراقبت کرد و با مشاهده گونه جدید، راه مقابله با آن را اتخاذ کرد.
رئیس سازمان دامپزشکی گفت: ۲۷۰ کانون تب برفکی در ۷ استان گزارش شده و همزمان، روند مهار بیماری و اقدامات پیشگیرانه در سایر استانها در حال انجام است.
رفیعی پور با بیان اینکه تب برفکی در صورت انتقال به یک واحد دامی میتواند همه دامها را مبتلا کرده و ۵ تا ۱۵ درصد نیز کشنده است، افزود: با وجود سرعت بالای سرایت این ویروس به ویژه در فصل سرد؛ تب برفکی قابل کنترل است و دامداران با رعایت پرتکلها میتوانند با آن مقابله کنند.
وی با تاکید بر لزوم پایش مداوم و مستمر دامها درباره روند مهار بیماری گفت: در صورت مشاهده نخستین مورد بیماری و نمونه گیری و شناسایی سویه ویروس، اقدامات لازم برای واکسیناسیون متناسب با آن انجام میشود که تعیین محدودهای پیرامون کانون که معمولا شعاعی از یک تا ده کیلومتر در نظر گرفته میشود، از جمله این اقدامات است و اگر پس از مراقبتهای درمانی، در مدت زمان مشخصی بیماری مشاهده نشود، عملیات خاتمه مییابد.
رئیس سازمان دامپزشکی افزود: پس از مشاهده نخستین مورد در آذربایجان شرقی نیم میلیون دز واکسن مربوط به سویه جدید در کانونهای شناسایی شده توزیع شد و در مرحله بعد و با مشارکت بخش خصوصی دو میلون دز دیگر نیز تهیه شد که یک و نیم میلیون دز آن توسط بخش خصوصی انجام شد.
رفیعی پور با بیان اینکه هزینه واکسیناسیون هر دام سنگین ۲۰۰ هزار تومان است، ابراز امیدواری کرد با جدیت همگانی در رعایت دستورالعملهای بهداشتی و واکسیناسیون دامها هرچه زودتر بیماری تب برفکی به طور کامل در کشور مهار شود.