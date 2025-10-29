به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به نقل ازهیئت فوتبال استان همدان، دیدار دو تیم پوهانگ استیلرز کره جنوبی و پاتوم تایلند از گروه H مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۶/ ۲۰۲۵ روز پنجشنبه ۶ آذر در پوهانگ کره جنوبی برگزار می‌شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا پیام حیدری به عنوان داور، فرهاد فرهادپور و علی احمدی به عنوان کمک‌های وی قضات این بازی را برعهده دارند.

همچنین امیر عرب براقی به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

ناظر داوری از ژاپن و نماینده مسابقه از کشور ویتنام انتخاب شده است.