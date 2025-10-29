سفر استاندار به تاکستان
در ادامه برنامههای «چهارشنبههای صنعت، کشاورزی و گردشگری»، استاندار با هدف بررسی ظرفیتهای تولیدی و صنعتی استان، از یک واحد تولیدی در تاکستان بازدید کرد.
، این شرکت به عنوان یکی از واحدهای بزرگ صنعتی استان قزوین، در زمینه تولید انواع رزینهای صنعتی فعالیت دارد و با اشتغالزایی مستقیم برای ۱۹۰ نفر و ظرفیت اسمی ۴۱ هزار و ۸۴۵ تن در سال، نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع پاییندستی و تقویت چرخه تولید استان ایفا میکند.
استاندار در جریان این بازدید، بر حمایت جدی از تولیدکنندگان و رفع موانع پیشروی صنعت استان تأکید کرد و افزود: برنامه چهارشنبههای صنعت، کشاورزی و گردشگری فرصتی برای ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و شناخت میدانی از ظرفیتها و چالشهای بخش تولید است تا تصمیمهای مدیریتی بر پایه واقعیتهای میدانی اتخاذ شود.
