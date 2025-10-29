به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار، گفت: در گشت مشترک کارشناسان شبکه دامپزشکی سبزوار با همکاری مأموران نیروی انتظامی، یک دستگاه کامیون حامل ۱۶۰ رأس گوسفند بدون مجوز حمل بهداشتی شناسایی و با دستور مقام قضایی توقیف شد.

دکتر برات الله زید آبادی افزود: دام‌های این محموله به‌منظور بررسی وضعیت بهداشتی و پیشگیری از احتمال شیوع بیماری‌های دامی، تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی قرار گرفتند.

وی با اشاره به اهمیت کنترل جابه‌جایی دام‌ها در شرایط کنونی ادامه داد: با توجه به شیوع بیماری تب برفکی سویه غیر بومی در کشور، هرگونه حمل و نقل دام بدون مجوز رسمی دامپزشکی ممنوع است و با متخلفان به‌صورت قانونی و قاطع برخورد خواهد شد.

رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: همکاری دامداران و رانندگان در رعایت ضوابط بهداشتی و دریافت مجوز‌های لازم از شبکه دامپزشکی، نقش مهمی در حفظ سلامت دام‌ها و جلوگیری از گسترش بیماری‌های دامی دارد.