به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی در پیش بینی شرایط جوی گفت: به دلیل پایداری هوا و سکون نسبی جو، وضعیت هوای استان تا اوایل هفته آینده صاف تا کمی ابری، در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد و در مناطق مستعد غبار محلی پیش بینی می‌شود.

رضا مرادی افزود: همچنین مطابق خروجی فعلی مدل‌های پیش بینی هواشناسی، حداقل تا هفته آینده سامانه بارشی موثری در استان نخواهیم داشت.

او گفت: دمای هوا از روز جمعه به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.