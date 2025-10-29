برداشت ۱۰ هزار تن کدو از مزارع بروجرد
رئیس جهاد کشاورزی بروجرد از برداشت ۱۰ هزار تن محصول کدو از سطح ۲۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان لرستان،
رئیس جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به برداشت ۱۰ هزار تن کدو از مزارع بروجرد گفت: مزارع کشت کدو بیشتر در مناطق مستعد و دارای منابع آبی پایدار شهرستان قرار دارند و بخش قابل توجهی از این محصول علاوه بر تأمین نیاز داخلی شهرستان، به سایر شهرهای استان و حتی استانهای همجوار نیز ارسال میشود.
عزتالله نباتی خاطرنشان کرد: محصول کدو بهدلیل سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه و نیاز نسبتاً کم به نهادههای پرهزینه، یکی از محصولات اقتصادی و پرطرفدار بین کشاورزان بروجردی به شمار میرود.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد تصریح کرد: تلاش مجموعه جهاد کشاورزی بر این است که با آموزشهای فنی، حمایتهای تسهیلاتی و توسعه صنایع تبدیلی، زمینه افزایش بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشاورزان منطقه فراهم شود.
نباتی اضافه کرد: مجموع اراضی کشاورزی شهرستان ۷۲ هزار و ۵۰۰ هکتار بوده که از این میزان ۳۶ هزار هکتار اراضی آبی و ۳۶ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی دیم است.
وی گفت: شهرستان مستعد برای تولید محصولات باغی و زراعی است، بهطوریکه تولید ۲۰ گونه میوه مرغوب را در کارنامه خود دارد.