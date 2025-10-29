به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان لرستان، رئیس جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به برداشت ۱۰ هزار تن کدو از مزارع بروجرد گفت: مزارع کشت کدو بیشتر در مناطق مستعد و دارای منابع آبی پایدار شهرستان قرار دارند و بخش قابل توجهی از این محصول علاوه بر تأمین نیاز داخلی شهرستان، به سایر شهر‌های استان و حتی استان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.

عزت‌الله نباتی خاطرنشان کرد: محصول کدو به‌دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه و نیاز نسبتاً کم به نهاده‌های پرهزینه، یکی از محصولات اقتصادی و پرطرفدار بین کشاورزان بروجردی به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد تصریح کرد: تلاش مجموعه جهاد کشاورزی بر این است که با آموزش‌های فنی، حمایت‌های تسهیلاتی و توسعه صنایع تبدیلی، زمینه افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشاورزان منطقه فراهم شود.

نباتی اضافه کرد: مجموع اراضی کشاورزی شهرستان ۷۲ هزار و ۵۰۰ هکتار بوده که از این میزان ۳۶ هزار هکتار اراضی آبی و ۳۶ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی دیم است.

وی گفت: شهرستان مستعد برای تولید محصولات باغی و زراعی است، به‌طوری‌که تولید ۲۰ گونه میوه مرغوب را در کارنامه خود دارد.