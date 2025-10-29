پخش زنده
فرمانده مرزبانی خوزستان از کشف بیش از ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آبهای ساحلی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفیدپوست گفت: روز گذشته و در راستای طرح تشدید کنترل نوار مرزی و جلوگیری از ورود و خروج هرگونه قاچاق، ماموران مرزبانی در آبهای ساحلی استان با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از قصد قاچاقچیان مبنی بر خروج محموله سوخت از آبهای کشور و فروش به دلالان کشورهای حوزه خلیج فارس آگاه شدند.
وی ادامه داد: ماموران با اعزام به موقع به محل و طی عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند ۲ فروند شناور هنگام خروج از آبهای سرزمینی کشور متوقف و در بازرسی از آنها ۵۰ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوییل که در مخازن جاساز شناور شده بود کشف کردند.
فرمانده مرزبانی خوزستان بیان کرد: شناورهای توقیف شده به بهانه فعالیت تجاری اقدام به سوخت گیری و روانه دریا شده بود ولی مسیر خود را به محل فروش و تبادل سوخت منحرف کرده که با هوشیاری دریابانان خوزستان متوقف شدند.
سردار سفیدپوست درپایان با اشاره به دستگیری ۵ متهم در این رابطه افزود: محموله کشف شده به همراه متهمان مربوطه پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذیصلاح شدند.