به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از تصادف ساختگی و قتل تبعه خارجی به همراه دستگیری قاتل در یکی از محور‌های روستایی شهرستان گرمسار خبر داد.

سرهنگ محمود گیلانی گفت : در پی تماس تلفنی شهروندی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف منجر به فوت عابر پیاده با یک دستگاه خودرو و متواری شدن راننده سواری، ماموران پلیس راه و انتظامی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از حضور پلیس و بررسی آثار و علائم در محل، کارشناسان پلیس راه و انتظامی با توجه به آثار جراحات وارده بر روی متوفی، تشخیص دادند مرگ بر اثر تصادف رخ نداده است .

سرهنگ گیلانی افزود: با تحقیقات فنی ماموران پلیس آگاهی مشخص شد متوفی مردی ۷۲ ساله، با دوست خود که هر دو تبعه خارجی و چوپان هستند، بر سر مسائل شخصی درگیر شدند و در نهایت مرد ۴۲ ساله با ضربه چوب به سر متوفی منجر به مرگ وی شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان با اشاره به دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت، اضافه کرد: پرونده در این رابطه تکمیل و قاتل با دستور قضایی روانه زندان شد.