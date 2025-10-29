مدیر کل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: برای ساخت نیروگاه های تجدید پذیر ، ۸۰ درصد منابع مالی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد آورده متقاضیان بخش خصوصی تأمین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کریم مجرب افزود: در راستای توسعه انرژی‌های پاک و کاهش ناترازی برق کشور، صندوق توسعه ملی با همکاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، زمینه سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا سقف ۲ هزار مگاوات را فراهم کرده است.

این طرح با حمایت ویژه دولت و نرخ تسهیلات هشت درصدی، فرصتی کم‌نظیر برای صنایع و سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت (صمت) فارس افزود: در این طرح، ۸۰ درصد منابع مالی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد آورده متقاضیان بخش خصوصی تأمین خواهد شد.

مجرب در تشریح شرایط تسهیلات این طرح گفت: تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ سود هشت درصد و بازپرداخت ارزی ارائه می‌شود و زمین محل اساخت نیروگاه هم به‌عنوان وثیقه مورد قبول خواهد بود.

وی ضمن دعوت از متقاضیان بخش خصوصی تصریح کرد: شرکت‌هایی که دارای ماهیت خصوصی، توان تأمین ۲۰ درصد آورده نقدی، ظرفیت بالای سه مگاوات برای احداث نیروگاه و ترجیحاً زمین مناسب با مجوز‌های زیست‌محیطی و اتصال به شبکه برق هستند، می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت فارس اضافه کرد: به‌منظور آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با فرآیند‌های اجرایی و مدل‌های سرمایه‌گذاری، کارگاه‌های تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر آذرامسال در تهران برگزار خواهد شد.