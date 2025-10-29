وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هدف از شرکت در چهل و سومین همایش یونسکو را تقویت و گسترش علمی ایران و کشور‌های شرکت کننده دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیمایی صراف در حاشیه سفر به سمرقند ازبکستان گفت: چهل و سومین همایش یونسکو برای نخستین بار خارج از شهر پاریس برگزار می شود.سیمایی صراف افزود: این همایش در شهر تاریخی سمرقند برگزار می شود. به گفته سیمایی صراف, موضوع همایش آموزش عالی در شرایط اضطراری, اخلاق و فناوری ها , آموزش عالی و ارتقاء مهارت ها و مهارت آموزی است.

وزیر علوم گفت: جمهوری اسلامی ایران در همه این موضوعات تجربه و پیشرفت و حرفی برای گفتن دارد که به اشتراک خواهد گذاشت.

سیمایی صراف گفت: هدف و رویکرد در آموزش عالی ایران اینست که دیپلماسی علمی تقویت شود و کرسی های که در حوزه های آموزش , فرهنگ , علم , تاریخ و تمدن در دنیا است در اینگونه نشست ها حضوری فعال داشته باشد.

وزیر علوم ابراز امیدواری کرد شرکت در همایش یونسکو برای دانشگاهها و آموزش عالی کشور مفید باشد و منجر به مناسبات چندجانبه و دو جانبه شود. در حاشیه این همایش چند نشست دو جانبه نیز برگزار خواهد شد.