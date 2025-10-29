محمدمهدی غلامی و پارسا شهشهانی دو ملی‌پوش شنای ایران در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت، رقابت کردند و به فینال این ماده رسیدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سومین روز از مسابقات شنای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در استخر مجموعه ورزشی خلیفه، در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت، محمدمهدی غلامی در دسته ۳ خط ۶ زمان ۵۷ ثانیه و ۷۲ صدم ثانیه، ثبت کرد و در این گروه اول شد.

پارسا شهشهانی در دسته ۴ خط ۲ زمان ۵۸ ثانیه و ۱۸ صدم ثانیه به ثبت رساند و در این گروه دوم شد.

محمد مهدی غلامی به عنوان نفر چهارم و پارسا شهشهانی به عنوان نفر هفتم در این ماده به فینال رسیدند.

شناگری از چین با رکورد ۵۷ ثانیه و ۳۱ صدم ثانیه به عنوان نفر اول فینالیست شد.

۳۹ شناگر در این ماده رقابت کردند.

تیم ملی شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابت‌ها حضور یافته است.

تیم ملی شنا در این دوره از بازی‌ها تاکنون موفق به کسب یک مدال طلا توسط محمدمهدی غلامپور در ماده ۱۰۰ متر پروانه شده است.