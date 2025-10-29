پخش زنده
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده؛ روز نوجوان و روز بسیج دانشآموزی بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن بیانیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هشتم آبانماه، یادآور فصلی درخشان از دفتر حماسه و ایمانِ ملت بزرگ ایران است؛ روزی که نوجوانی مؤمن و بصیر، با قلبی سرشار از عشق به ولایت و میهن، درسی جاودانه از شجاعت و بصیرت به تاریخ آموخت. شهید محمدحسین فهمیده با فداکاریِ الهی خویش، معنای حقیقی «بلوغ در ایمان» را به تصویر کشید و به جهانیان نشان داد که سن و سال، مانعی در راه دفاع از حقیقت و حریم ولایت نیست.
این روزِ گرامی، نه تنها بزرگداشت نام یک نوجوانِ شهید، بلکه تجلیل از نسلی است که با ایمان و بینش، در برابر طوفانهای تزویر و سلطه ایستاد و هویت دینی و ملی خویش را بر فراز قلههای افتخار برافراشت. نوجوانان و دانشآموزانِ این سرزمین، وارثان آن روح بلند و ادامهدهندگان راه روشنِ شهیدانند؛ نسلی که در میدان علم، فرهنگ، جهاد تبیین و خودسازی، رسالتی سترگ بر دوش دارد.
در این روز خجسته، بار دیگر بر این حقیقت تأکید میشود که استمرار انقلاب اسلامی و صیانت از آرمانهای بلند امام خمینی (رحمةالله علیه) و شهیدان، جز با تربیت نسلی مؤمن، آگاه، عدالتخواه و ولایتمدار ممکن نیست. بر همین اساس، توجه به تربیت نسلی بصیر و آیندهساز، مأموریتی همگانی و وظیفهای خطیر بر دوش خانوادهها، مدارس و رسانههای کشور است؛ نسلی که باید همچون شهید فهمیده، در هنگامهی آزمونهای بزرگ، مظهر غیرت، ایثار و آگاهی باشد.
امروز، در پرتو خون شهیدان و هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلّهالعالی)، نوجوانان ایران اسلامی، امیدهای درخشان فردا و پرچمداران سرافرازی امت مؤمن و انقلابیاند. آنان با سلاح علم و ایمان، در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی گام برمیدارند و مشعلداران جهادِ آگاهی در عصر جنگ نرماند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و نام آن شهید سرافراز و همه شهدای دانشآموز، با تجلیل از مقام والای نوجوانان مؤمن ایرانزمین، بر تداوم راه روشن آنان تأکید میورزد و از خداوند متعال، توفیق پایداری، عزت و سربلندی روزافزون برای نسل جوان این مرز و بوم را مسئلت مینماید.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی