به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مبشری، از اجرای طرح «جوان آینده‌ساز» با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خبر دادو گفت: این طرح با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های این مراکز برای حمایت از ۷ هزار یتیم و محسنین استان یزد اجرا می‌شود.

وی افزود: طرح «جوان آینده‌ساز» با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ نیکوکاری در محیط‌های علمی و دانشگاهی و استفاده از ظرفیت فکری، اجتماعی و انسانی اساتید و دانشجویان اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه استادان، مدیران، کارکنان اداری و دانشجویان مخاطبان اصلی این طرح هستند گفت: در سال نخست، حدود نیمی از دانشگاه‌های استان یزد در این طرح شرکت خواهند کرد.

مبشری ادامه داد: در طرح جوان آینده‌ساز، «دانشگاه نیکوکار» نه تنها محلی برای علم‌اندوزی است، بلکه به کانونی از مهر، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تبدیل می‌شود؛ جایی که با پرورش روحیه نیکوکاری در میان دانشجویان و استادان، گام موثری در ساخت جامعه‌ای انسانی‌تر برداشته می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد یزد یادآور شد که اجرای طرح حامی‌یابی در برخی دانشگاه‌های استان از سال‌های گذشته نیز آغاز شده بود و اکنون در قالبی منسجم‌تر ادامه دارد.

وی افزود: فعالیت‌هایی همچون طرح مهرآموز، طرح کاسب دوست داشتنی و جوان آینده‌ساز برای افزایش تعداد حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین در حال اجراست و با استقبال خوبی نیز مواجه شده است.