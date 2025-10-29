به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم فرمانده تخریب نیروی زمینی سپاه پاسداران با اشاره به ایثار و فداکاری شهدا در دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم گفت: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان و شهدا است.

سردار محمد رضا جعفری در ادامه افزود: همانند دوران دفاع مقدس و صحنه‌های مختلف دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب که از کشور محافظت شد امروزه نیز نباید به دشمنان اجازه توطئه افکنی بدهیم و با اتحاد و همبستگی تمامی نقشه‌های دشمنان را باید نقش بر آب کنیم.

وی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: دشمنان بعد از شکست به دنبال ایجاد آشوب و نا امنی در کشور بودند که مردم کشور با تمامی سلیقه‌ها جواب دندان شکنی به دشمنان دادند.

شهید محسن فانوسی تخریب چی تیپ ۴۳ امام علی (ع) ملایر و از مدافعان حرم اهل بیت (ع) نهم ابان سال ۹۴ در عملیات مستشاری در سوریه به درجه رفیع شهادت نایل آمد و به جمع شهدای مدافع حرم پیوست.