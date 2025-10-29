ابوالفضل زندی با شکست رقبای خود راهی مرحله نیمه نهایی تکواندوی قهرمانی جهان شد و نشان برنز خود را قطعی کرد، اما کوثر اساسه از ادامه رقابت‌ها بازماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان در چین، در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم مردان، ابوالفضل زندی در دور نخست مقابل آدمی بلرون از کوزوو در ۲ راند و با نتایج ۱۳ بر صفر و ۲۰ بر ۷ به برتری رسید. وی سپس مقابل ویتو دلاکویلا دارنده مدال طلای المپیک توکیو از ایتالیا ۲ بر صفر و با نتایج ۱۰ بر ۸ و ۵ بر ۵ شکست داد و راهی یک هشتم نهایی شد. زندی در این مرحله نیز برابر خسوس رودریگز از اسپانیا ۲ بر صفر و با نتایج ۱۴ بر یک و ۷ بر ۲ به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

زندی در مرحله یک چهارم نهایی برابر ماننکوف از اوکراین به روی شیاپ چانگ رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد تا مدال برنز خود در مسابقات جهانی را قطعی کند.

زندی در این مبارزه در ۲ راند و با نتایج قاطع ۱۵ بر ۲ و ۱۴ بر یک به برتری رسید.

اما در وزن منهای ۶۲ کیلوگرم زنان نیز کوثر اساسه در دور نخست آچلیوس از قبرس را در ۲ راند و با نتایج ۱۲ بر صفر و ۸ بر ۲ شکست داد، اما در دومین مبارزه مقابل چن از چین با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد تا یازدهمین حذف شده تکواندوی ایران در این رقابت‌ها باشد.