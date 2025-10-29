نماهنگ ایرانی پهلوان به عنوان اثر برگزیده جشنواره ملی ایران، ورزش، سلامتی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این جشنواره که با همت وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، نماهنگ «ایرانی پهلوان» در نخستین جشنواره ملی تولیدات چندرسانه‌ای ایران، ورزش، سلامتی به عنوان اثر برتر برگزیده و از بین هزار اثر شرکت کننده تندیس جشنواره و لوح سپاس به عزیزالله مشفقی خالق این اثر اهدا شد.

در این نماهنگ به صورت نمادین اقشار و اقوام مختلف ایران، مادر شهید، جانباز و قهرمان پاراالمپیک و فرزند شهید مدافع حرم را در حلقه مودت در گود مقدس زورخانه در کنار یکدیگر جمع شده‌اند.

نماهنگ ایرانی پهلوان، نشانگر حضور ایرانیان در بزنگاه‌های تاریخ است که پهلوانانه و همدلانه در مقابل مشکلات و دشمنان ایستاده‌اند و ثابت کردند پهلوانانه زیستن هیچوقت افسانه نیست.