فرمانده انتظامی استان همدان گفت: از ابتدای امسال تاکنون کشفیات مواد مخدر در این استان نسبت به مدت مشابه پارسال ، ۱۴ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده انتظامی استان با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون کشفیات مواد مخدر در استان همدان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴ درصد افزایش یافته گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با تلاش‌های مستمر و انجام عملیات‌های گسترده، موفق به شناسایی و متلاشی کردن بیش از ۳۶ باند توزیع مواد مخدر در سطح استان شده است

سردار حسین نجفی افزود: در این مدت، ۱۶۶ دستگاه خودرو که در جابه‌جایی و توزیع مواد مخدر نقش داشتند توقیف و عملیات‌های موفقیت‌آمیز پلیس در این زمینه نیز ۶ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به کشفیات اخیر در شهرستان ملایرتصریح کرد: در عملیاتی، که با همکاری اطلاعاتی پلیس مواد مخدر استان و همکاران شهرستانی انجام شد، شش نفر از اعضای یک باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدردر ملایر دستگیر شدند. در این عملیات همچنین چهار دستگاه خودرو و دو موتورسیکلت توقیف و ۳۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه کشف شد.

سردار نجفی با تأکید بر لزوم همکاری مردم با پلیس در مبارزه با مواد مخدر گفت: هم استانی ها‌ی هرگونه اطلاعات خود درباره فروشندگان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را به صورت شبانه‌روزی از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند