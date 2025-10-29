به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرارداد اوسمار ویرا سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس با حضور پیمان حدادی سرپرست مدیرعاملی و رئیس هییت مدیره باشگاه پرسپولیس و عباس اینانلو عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس امضا شد.

اوسمار ویرا، سرمربی پرسپولیس در مراسم امضای قراردادش گفت: امسال فصل خاصی است و هدف‌های ما بزرگ و سخت است. رویای من این است که به پیروزی‌ها برسیم. وقتی یک نفر رویایی دارد، شاید سخت باشد که بخواهد به آن رویا برسد ولی وقتی همه با هم باشیم و یک رویای مشترک داشته باشیم، آن وقت آن امر به سادگی محقق می‌شود.

قرارداد ویرا با پرسپولیس تا پایان فصل است و قابلیت تمدید به مدت یک فصل دیگر را دارد.