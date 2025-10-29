در پی افزایش تلفات فوک خزری، نخستین گشت دریایی مشترک کارشناسان محیط‌زیست، بنادر و دامپزشکی برای شناسایی علت مرگ این گونه در خطر انقراض در سواحل گیلان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در پی افزایش نگران‌کننده تلفات فوک خزری در سواحل جنوبی دریای خزر، گشت دریایی مشترک با حضور کارشناسان و متخصصان اداره کل حفاظت محیط‌زیست، اداره کل بنادر و دریانوردی و دامپزشکی، با هدف پایش دقیق و شناسایی لاشه‌های تازه این گونه در خطر انقراض، بامداد امروز به‌صورت یک‌روزه در آب‌های ساحلی استان گیلان انجام شد.

این عملیات با تمرکز بر مناطق بحرانی و بررسی دقیق سواحل انزلی، رشت و کیاشهر ـ که بیشترین میزان تلفات فوک خزری در ماه‌های اخیر از آنها گزارش شده ـ تا عمق ۲۰۰ متر از آب دریا صورت گرفت. هدف اصلی این گشت، یافتن لاشه‌های تازه جهت انجام بررسی‌های تخصصی و کالبدگشایی علمی بود.

با توجه به اینکه بیشتر لاشه‌های مشاهده‌شده در هفته‌ها و ماه‌های گذشته دچار پوسیدگی شدید یا تورم بوده‌اند و امکان نمونه‌برداری علمی از آنها وجود نداشت، این اقدام با تمرکز بر مناطق پرخطر و در چارچوب برنامه ملی حفاظت از فوک خزری انجام شد.

لاشه‌های تازه در صورت کشف، به مرکز حفاظت فوک خزری منتقل خواهند شد تا با انجام آزمایش‌های تخصصی، علت دقیق مرگ‌ومیر این پستانداران دریایی مشخص شود. این اقدام با همکاری نهاد‌های تخصصی و پشتیبانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان در حال اجراست.