با انتشار پیش‌نویس جدید مبحث بیست‌ودوم مقررات ملی ساختمان، تمامی مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌ها موظف می‌شوند وضعیت ایمنی و فنی سازه‌های خود را به‌طور دوره‌ای بررسی و در سامانه ملی نگهداشت ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس ویرایش دوم مبحث بیست‌ودوم مقررات ملی ساختمان را با عنوان «نگهداری و معاینه فنی ساختمان» منتشر کرد.

به گفته حامد مانی‌فر، مدیرکل این دفتر، از این پس نظام بازرسی و پایش فنی ساختمان‌ها در سراسر کشور جنبه الزام‌آور پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد که این اقدام، نقطه عطفی در گذار از رویکرد ساخت‌وساز کوتاه‌عمر به نگهداری پایدار و هوشمند محسوب می‌شود.

بر اساس این مقررات، تمامی ساختمان‌ها باید دارای شناسنامه فنی-ملکی الکترونیکی باشند و اطلاعات مربوط به تعمیرات، ارزیابی ایمنی و بهره‌وری انرژی در سامانه ملی نگهداشت ساختمان‌ها ثبت شود.

مانی‌فر با اشاره به پشتوانه قانونی این طرح گفت: مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و احکام برنامه هفتم پیشرفت، مبنای اجرایی این الزام هستند.

وی افزود: اجرای مبحث ۲۲ علاوه بر ارتقای ایمنی و صرفه‌جویی انرژی، به توسعه نظام بیمه تضمین کیفیت و رتبه‌بندی ایمنی ساختمان‌ها نیز کمک خواهد کرد.

به گفته او، سامانه ملی نگهداشت ساختمان‌ها نقش محوری در اجرای این مبحث دارد و داده‌های آن در اختیار شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی خاطرنشان کرد که این طرح می‌تواند از بروز حوادث ناشی از فرسودگی و ضعف نگهداری ساختمان‌ها جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: بی‌توجهی به ایمنی و نگهداری، از این پس نه‌تنها تخلف فنی بلکه نقض منافع عمومی تلقی خواهد شد.

مانی‌فر افزود: پایش دیجیتال وضعیت ساختمان‌ها، زمینه‌ساز حکمرانی داده‌محور و شفافیت در صنعت ساخت‌وساز کشور است.

او اجرای مبحث ۲۲ را گامی در جهت افزایش تاب‌آوری شهری و کاهش تلفات ناشی از سوانح دانست.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، این پیش‌نویس در هفت فصل تنظیم شده و برای اظهارنظر عمومی در دسترس قرار دارد.

مهندسان و پژوهشگران می‌توانند تا ششم آذرماه ۱۴۰۴ دیدگاه‌های خود را از طریق نشانی [mabhas@inbr.ir](mailto:mabhas@inbr.ir) ارسال کنند.