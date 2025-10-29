پخش زنده
امسال بیش از یک میلیون تن نهاده دامی در بندر امام خمینی تخلیه و بارگیری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان افزود: این میزان نهاده دامی که متعلق به این شرکت بوده است، در هفت ماهه سال جاری از طریق بندر امام خمینی وارد کشور شده است.
حمید بدوی با اشاره به اینکه این میزان تهاده دامی توسط ۱۵ فروند کشتی وارد کشور شده است، ادامه داد: این نهاده دامی شامل کنجاله سویا، ذرت و جو بوده است.
بندر امام خمینی با برخورداری از ۴۰ پست اسکله و تجهیزات تخلیه و بارگیری پیشرفته، یکی از بنادر چندمنظوره ایران بهشمار میرود.
وجود مجتمع بزرگ بندری، سیلوهای ذخیرهسازی، پایانههای نفتی و مخازن فرآوردههای پتروشیمی، ظرفیت بالایی برای صادرات و واردات در این بندر ایجاد کرده است.
همچنین نزدیکی این بندر به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و بنادر مجاور مانند ماهشهر، نقش این بندر را در توسعه بازرگانی و صنعت جنوب کشور پررنگتر کرده است.