قیمت نفت در پی تردید درباره اثربخشی تحریمهای روسیه و احتمال افزایش تولید اوپکپلاس کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قیمت نفت خام در معاملههای روز چهارشنبه (هفتم آبان) کاهش یافت و روند نزولی سه روزه خود را ادامه داد، زیرا تردیدها درباره اثربخشی تحریمهای روسیه و احتمال ادامه روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس)، بر بازار فشار وارد کرده است.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۱۱ دقیقه بامداد روز چهارشنبه بهوقت گرینویچ با ۷ سنت یا ۰.۱۱ درصد کاهش، به ۶۴ دلار و ۳۳ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۷ سنت یا ۰.۱۲ درصد کاهش، ۶۰ دلار و ۸ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
منابع بازار با استناد به آمار مؤسسه نفت آمریکا اعلام کردند که ذخیرهسازیهای نفت خام، بنزین و فرآوردههای تقطیری آمریکا در هفته منتهی به ۲۴ اکتبر (دوم آبان) کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، ذخیرهسازیهای نفت خام ۴ میلیون و ۲۰ هزار بشکه، ذخیرهسازیهای بنزین ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه و ذخیرهسازیهای فرآوردههای تقطیری ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار بشکه کاهش یافتهاند.
افت بیش از حد انتظار ذخیرهسازیهای نفتی، سبب افزایش کوتاهمدت قیمتها در جلسه معاملاتی پیشین شد و در ساعات اولیه صبح چهارشنبه از بازار حمایت کرد.
پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه فیلیپ نوا گفت: کاهش غافلگیرکننده ذخیرهسازیهای نفت در آمریکا امروز صبح به قیمتها کمک کرد، اما تعامل بین خطرهای ناشی از تحریمها و اوضاع عرضه اوپکپلاس، مسیر بازار را تعیین میکند.
وی افزود: این بهمعنای افزایش نامحدود قیمت نیست، زیرا در حالی که روایت تحریمها و عرضه شکل گرفته، سمت تقاضا همچنان ضعیف است و ظرفیت اضافه هم باقی مانده است.
قیمت نفت برنت و دابلیوتیآی آمریکا هفته گذشته بزرگترین افزایش هفتگی خود از ماه ژوئن را ثبت کردند؛ افزایشی که در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، برای اعمال تحریمهای مرتبط با تنشهای مسکو و کییف علیه شرکتهای روسنفت و لوکاویل رخ داد.
با این حال، تردیدها درباره توان تحریمها برای جبران عرضه مازاد، همچنین گمانهزنیها درباره لغو کاهش عرضه اوپکپلاس، قیمتها را زیر فشار قرار داده است.
هر دو شاخص در جلسه معاملاتی پیشین حدود یک دلار و ۹ درصد کاهش یافته بودند.
کرملین روز سهشنبه اعلام کرد که روسیه انرژی با کیفیت بالا را با قیمت مناسب عرضه میکند و این شریکان تجاری هستند که پس از اعمال تحریمهای آمریکا، درباره ادامه خرید تصمیم خواهند گرفت.
منابع آگاه در صنعت نفت اعلام کردند که بسیاری از پالایشگاههای هندی سفارشهای جدید برای خرید نفت روسیه را متوقف کردهاند تا منتظر شفافسازی از سوی دولت و تأمینکنندگان باشند. بعضی از این پالایشگاهها نیز برای تأمین نیاز خود به بازار فوری روی آوردهاند.
با این حال، شرکت دولتی ایندین اویل روز سهشنبه اعلام کرد که تا زمانی که خرید نفت روسیه با تحریمها مغایرت نداشته باشد، واردات را متوقف نخواهد کرد.
وزیر اقتصاد آلمان نیز اعلام کرد که آمریکا تضمینهای کتبی ارائه داده است مبنی بر اینکه کسبوکار شرکت روسنفت در آلمان از تحریمها معاف خواهد بود، زیرا داراییهای آن دیگر تحت کنترل روسیه نیست.
چهار منبع آگاه از مذاکرات هشت عضو ائتلاف اوپکپلاس اعلام کردند که اعضا در حال بررسی لغو بخش اندکی از کاهش عرضه داوطلبانه خود برای ماه دسامبر هستند.
در همین حال، امین ناصر، مدیرعامل شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو روز سهشنبه (ششم آبان) اعلام کرد که تقاضای نفت خام حتی پیش از اعمال تحریمها علیه شرکتهای بزرگ نفتی روسیه مطلوب بوده است و تقاضای چین همچنان در سطحی مناسب قرار دارد.