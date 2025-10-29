پخش زنده
امروز: -
مانور زلزله بمناسبت هفته پدافند عیر عامل در مدرسه علامه طباطبایی شهرستان پلدشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛بمناسبت هفته پدافند غیر عامل مانور زلزله صبح امروز در مدرسه علامه طباطبائی شهرستان پلدشت با محوریت آموزش همگانی و حفاظت از زیرساختها برگزار شد.
رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت هدف از برگزاری این مانور را افزایش اگاهی و مهارت عملی دانش آموزان با اصول ایمنی و آشنایی آنها با روشهای صحیح پناه گیری تخلیه و خروج ایمن در زمان وقوع زلزله و ارزیابی عملکرد دستگاههای متولی در زمان وقوع حادثه برگزار شد.