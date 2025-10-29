مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: برای مرمت بخشی از بافت تاریخی شهرکرد ۹۹۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا جیلان امروز گفت: مرمت بخشی از بافت تاریخی شهرکرد تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: مرمت بخش‌های تاریخی بازارچه لحاف‌دوزان شامل سبک‌سازی و استحکام‌بخشی طاق‌های خشتی موجود در غرفه‌های قدیمی بازارچه، برچیدن الحاق‌های آجری موجود و لایه‌های فرسوده در بدنه‌ها از مهم‌ترین عملیات مربوط به مرمت بخشی از بافت تاریخی شهرکرد به‌شمار می‌رود.

جیلان گفت : حفاظت و مرمت بنا‌های تاریخی از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری است.