پخش زنده
امروز: -
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: برای مرمت بخشی از بافت تاریخی شهرکرد ۹۹۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا جیلان امروز گفت: مرمت بخشی از بافت تاریخی شهرکرد تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: مرمت بخشهای تاریخی بازارچه لحافدوزان شامل سبکسازی و استحکامبخشی طاقهای خشتی موجود در غرفههای قدیمی بازارچه، برچیدن الحاقهای آجری موجود و لایههای فرسوده در بدنهها از مهمترین عملیات مربوط به مرمت بخشی از بافت تاریخی شهرکرد بهشمار میرود.
جیلان گفت : حفاظت و مرمت بناهای تاریخی از مهمترین اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری است.