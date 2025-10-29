اجرای عملیات زیرسازی در بیش از ۳۰ هزار مترمربع از معابر منطقه سه شهرداری ارومیه
منطقه سه شهرداری ارومیه از اجرای عملیات زیرسازی در ۳۰ هزار و ۹۵۰ مترمربع از معابر سطح این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛سیروس اسدی با اشاره به جدیت مدیریت منطقه در اجرای پروژههای عمرانی، اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون عملیات زیرسازی در بیش از ۳۰ هزار و ۹۵۰ مترمربع از معابر سطح منطقه انجام شده است.
وی بهبود وضعیت معابر و زیرساختهای شهری را از اهداف اصلی این اقدامات عمرانی عنوان کرد و افزود: در راستای تکمیل این پروژهها، ۱۲ هزار و ۴۸۵ مترمکعب عملیات خاکبرداری و ۲۲ هزار مترمربع عملیات شنریزی نیز در سطح منطقه انجام شده است.