به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سیروس اسدی با اشاره به جدیت مدیریت منطقه در اجرای پروژه‌های عمرانی، اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون عملیات زیرسازی در بیش از ۳۰ هزار و ۹۵۰ مترمربع از معابر سطح منطقه انجام شده است.

وی بهبود وضعیت معابر و زیرساخت‌های شهری را از اهداف اصلی این اقدامات عمرانی عنوان کرد و افزود: در راستای تکمیل این پروژه‌ها، ۱۲ هزار و ۴۸۵ مترمکعب عملیات خاکبرداری و ۲۲ هزار مترمربع عملیات شن‌ریزی نیز در سطح منطقه انجام شده است.