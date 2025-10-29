به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این پروژه که از طرح‌های مهم ترافیکی و زیرساختی شهر به شمار می‌رود، با هدف تسهیل در تردد و کاهش گره‌های ترافیکی در یکی از محور‌های پرتردد شهری در دست اجرا قرار دارد.

با تلاش هماهنگ و مستمر عوامل اجرایی و نظارتی پروژه، منجر به دستیابی به مراحل مهمی از روند ساخت شده است. از جمله اقدامات شاخص انجام‌شده می‌توان به خاک‌برداری حداکثری زیر عرشه، اجرای دیواره‌های بتنی، انجام عملیات ایزولاسیون (عایق‌کاری رطوبتی) عرشه، نصب گاردریل‌های ایمنی و جدول‌گذاری در مسیر پروژه اشاره کرد.

این اقدامات به‌عنوان گام‌های اساسی در مسیر تکمیل پروژه زیرگذر شورا – ورزش محسوب می‌شوند. با ادامه روند فعلی، انتظار می‌رود این پروژه در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری رسیده و نقش مؤثری در روان‌سازی عبور و مرور و افزایش ایمنی ترافیکی شهروندان ایفا کند.