در ادامه اقدامات عمرانی شهرداری منطقه دو ارومیه، پروژه گسترده مرمت و بهسازی معابر با استفاده از ۱۴ هزار تن آسفالت در سطحی بیش از ۱۰ هزار مترمربع به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛تاکنون این میزان آسفالت از طریق سازمان عمران شهرداری ارومیه و با هدف مرمت و لکه‌گیری معابر شهری مورد استفاده قرار گرفته است.

این اقدامات با هدف تسهیل عبور و مرور شهروندان رفع نواقص زیرساختی و ارتقای چهره شهری انجام شده و همچنان با اولویت معابر پرتردد و محلات دارای فرسودگی بالا در دستور کار شهرداری منطقه دو قرار دارد.

حبیبی شهردار منطقه دو ارومیه در این زمینه اظهار کرد:عملیات مرمت و بهسازی معابر با هدف بهبود کیفیت عبور و مرور و افزایش رضایتمندی شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت.