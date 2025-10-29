پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جلسه دیدار و پرسش و پاسخ با دانشجویان انجمن علمی و فرهنگی دانشگاههای آنکارا با حضور حبیب الله زاده، سفیر ایران در ترکیه و محمدرضا پورمحمدی، رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه، اروپای شرقی، یونان و قبرس، در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا برگزار شد.
حبیب الله زاده، سفیر ایران در ترکیه، در این جلسه با ابراز خوشامدگویی به حضور دانشجویان، به تلاشهای صورتگرفته برای حل و فصل مشکلات آنان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مشکلات باقیمانده با جدیت پیگیری خواهد شد.
همچنین محمدرضا پورمحمدی، رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه، اروپای شرقی، یونان و قبرس در این جلسه به اهمیت توسعه علمی در عصر کنونی پرداخت و به پیشرفتهای کشورمان در حوزه تولیدات علمی اشاره کرد.
وی از دانشجویان درخواست کرد تا با پشتکار بیش از پیش، تداومبخش این بالندگی باشند.
در ادامه، ضمن پاسخ به پرسشهای دانشجویان در حوزههای مختلف، به تعدادی از دانشجویانی که در مسابقات ورزشی موفق به کسب مقام شده بودند، جوایزی اهدا شد.