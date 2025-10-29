پخش زنده
هفتمین جلسه شورای ملی ثبت آثار تاریخی- فرهنگی غیرمنقول کشور در سال جاری، به ریاست علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در این محل این معاونت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این جلسه به منظور بررسی پروندههای پیشنهادی غیرمنقول ۴ استان برگزار شد و در مجموع ۱۵ پرونده از استانهای خراسان جنوبی، اصفهان، فارس و تهران مورد ارزیابی شورای ملی ثبت آثار تاریخی- فرهنگی غیرمنقول قرار گرفت.
در این جلسه ارزشگذاری ۱۳ اثر تاریخی جدید جهت الحاق به فهرست آثار ملی و فهارس ذیربط انجام و یک پرونده جهت الحاق عرصه پیشنهادی به عرصه ثبت ملی شده گذشته بررسی شد. همچنین حسب ابلاغیه صادره از دیوان عدالت اداری، ارزشگذاری مجدد یک اثر تاریخی ثبت شده با هدف تکمیل روند ثبت اثر صورت پذیرفت.
از آثار مهم مطرح شده در این جلسه، میتوان به خانه سفیر لبنان در شهر تهران، خانه حجازی دهاقان در استان اصفهان، حسینیه اعظم لار در استان فارس و سرای دو در، سازههای آبی قنوات پنجگانه روستای گل، حمام اصفهک و عمارت جهانیان در استان خراسان جنوبی اشاره کرد. در همه پروندههای بررسی شده، شورا به ارزشگذاری آثار رأی ثبت داد.
پس از تکمیل روند صدور لوح و ابلاغ آثار ارزشگذاری شده، مجموع آثار ثبت ملی شده و فهارس ذیربط در آثار غیرمنقول به ۳۴۹۵۶ اثر ارتقاء مییابد.