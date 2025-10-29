به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سینماگران و اعضای صنوف سینمای مستند، می‌توانند از طریق ورود به سامانه مشخصات خود را برای حضور در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ثبت کنند.

ثبت درخواست‌ها از روز شنبه ۱۰ آبان آغاز می‌شود و تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ادامه دارد. این فرآیند صرفاً شامل ثبت درخواست‌ها برای حضور در جشنواره است و در ادامه، تاییدیه ثبت‌نام و صدور کارت به درخواست کننده، اطلاع داده خواهد شد.

ثبت نام نمایندگان رسانه‌ها از امروز چهارشنبه هفتم آبان شروع شده و تا شنبه ۱۷ آبان در panel.irandocfest.ir ادامه دارد.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدی مقدم ۱۹ تا ۲۵ آذر برگزار می‌شود.