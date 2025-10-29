معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام از تعطیلی و پلمب سه مرکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات لاغری و ماساژدرمانی در استان خبر داد و هشدار داد که برخورد قانونی با متخلفان ادامه خواهد داشت.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «محمدرضا صیدی» معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار داشت: سه مرکز غیرمجاز ارائه خدمات لاغری و ماساژدرمانی در سطح استان شناسایی و توسط مراجع ذی‌ربط تعطیل و پلمب شدند.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده چنین مراکزی، تجهیزات آنها ضبط و افراد مسئول به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام همچنین به تمامی متخلفان هشدار داد که برخورد جدی و قاطع در انتظار آنهاست و توصیه کرد در اسرع وقت نسبت به تعطیلی مراکز غیرمجاز اقدام کنند، در غیر این صورت با مجازات قانونی مواجه خواهند شد.