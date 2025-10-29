به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اکبر کارگرجم پیشکسوت تیم فوتبال استقلال که در اولین قهرمانی آبی‌ها در آسیا نقش غیر قابل انکاری داشت، چهارم آبان ماه و در سن ۸۱ سالگی پس از یک دوره بیماری دارفانی را وداع گفت.

مرحوم کارگرجم هفت سال در استقلال بازی کرد و سابقه بستن بازوبند کاپیتانی استقلال را هم در کارنامه خود داشت. او عضو تیمی بود که اولین قهرمانی استقلال را در آسیا رقم زد. ایشان در سال ۱۳۵۲ هم عنوان بازیکن سال فوتبال ایران را از آن خود کرد.