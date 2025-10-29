به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان از رفع تصرف ۲ هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی پلاک مزدک بویراحمد خبر داد.

سرهنگ ابراهیم جانی نسب گفت: با صدور حکم دستگاه قضایی، طرح قلع و قمع و رفع تصرف ۲ هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی در پلاک مزدک بویراحمد اجرا شد.

جانی نسب اضافه کرد: متخلفان در منطقه گردشگری مزدک به صورت غیرقانونی اقدام به ساخت سازه، کاشت درخت و حصارکشی کرده بودند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر اینکه تصرف غیرقانونی اراضی ملی خط قرمز یگان حفاظت منابع طبیعی استان است و در این زمینه با کسی تعارفی نداریم ادامه داد: مردم در صورت مشاهده هرگونه زمین خواری، تخریب و تعرض به اراضی ملی، قطع درخت و تولیدزغال، قاچاق چوب و زغال را به سامانه‌های تلفنی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.