سرمربی تراکتور گفت: نبود تماشاگران تنها نکته منفی دیدار با پرسپولیس است که برای من به عنوان یک فرد فوتبالی باعث تأسف است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از دیدار با پرسپولیس تهران اظهار داشت: با روحیهای بالا به مصاف پرسپولیس میرویم. پیروزیهای اخیر باعث افزایش اعتماد بهنفس تیم شده است. با احترام کامل به پرسپولیس، باور داریم فردا میتوانیم نتیجهی خوبی بگیریم. این دیدار یک دربی است؛ حریفی سرسختی در مقابل داریم و بازی نزدیکی خواهد بود. بهخوبی آمادهی این مسابقه هستیم و تمرینات ریکاوری و بازیابی بدنی مطلوبی انجام دادهایم.
سرمربی تراکتور افزود: بازیکنان بهتر از من از اهمیت این بازی آگاهاند و نبود هواداران نکتهای منفی است، اما کاری از دست ما برنمیآید. ایگور پوستونسکی تنها مصدوم ما برای بازی فرداست و وضعیت یکیدو بازیکن دیگر را بررسی میکنم تا تصمیم بگیرم روی آنها ریسک کنم یا نه. ایگور به کشورش بازگشته و روند درمانش را ادامه میدهد. میدانم درباره نیمکت پرسپولیس سؤال دارید، اما اینکه چه کسی روی نیمکت باشد، مسئلهی مهمی نیست؛ تیمی که در زمین بازی میکند اهمیت دارد. البته تیم من توانایی بالایی در تطبیقپذیری دارد.
وی درباره حضور کریم باقری روی نیمکت پرسپولیس خاطرنشان کرد: از اتفاقی که برای آقای وحید هاشمیان افتاد، متأسف شدم. ما از کریم باقری استقبال گرمی خواهیم داشت، او دوست من است، اما به این مسائل فکر نمیکنیم؛ مهم نوع بازی حریف است. وحید هاشمیان انسان بسیار خوبی است و همیشه نظر مثبتی دربارهاش داشتهام. سابقهی همکاری با او دارم و برایش آرزوی موفقیت میکنم.
اسکوچیچ درباره نتیجه بازی سال گذشته با پرسپولیس گفت: آن نتیجه اهمیتی ندارد؛ مهم این است که قهرمان شدیم. من جزئینگر نیستم، نتیجه کلی برایم اهمیت دارد. حتی پیروزی ۱۰ روز پیش را هم از یاد بردهام، همانطور که دو باخت در ۱۰ ماه گذشته را به یاد نمیآورم. ممکن است هر تیمی روزی ببازد، اما به گذشته فکر نمیکنم. هر تیمی بهتر باشد، پیروز خواهد شد؛ ضمن اینکه تیمها نسبت به فصل گذشته تغییر کردهاند.
وی درباره محرومیت هواداران از حضور در دیدار تراکتور و پرسپولیس گفت: مطمئن نیستم نبود تماشاگران مانع نتیجهگیری تیم ما شود. دوربینهای زیادی در ورزشگاه وجود دارد و میتوان تماشاگران خاطی را شناسایی و از ورودشان جلوگیری کرد. کشوری که مردم فوتبالی دارد، نباید از حضور تماشاگران محروم باشد. مردم آذربایجان مدتها منتظر چنین روزی بودهاند و برای منِ فوتبالی تأسفبار است که این بازی بدون حضور هواداران برگزار میشود.
سرمربی تراکتور در خصوص افزایش انتظارات از تیمش پس از دو برد پرگل گفت: قبول دارم که انتظارات هواداران بالا رفته است. ما همیشه به پیروزی فکر میکنیم، اما نتیجه ۵ بر صفر یا ۷ بر صفر اهمیتی ندارد؛ مهم تلاش و کسب سه امتیاز است. سعی میکنیم به حاشیهها و اخبار بیرونی توجه نکنیم تا تمرکزمان بر کار خودمان باشد.
اسکوچیچ درباره وضعیت زمین یادگار امام (ره) اظهار داشت: فرآیند بازسازی چمن هنوز به پایان نرسیده است. تصمیم گرفتیم در ورزشگاه بنیاندیزل بازی کنیم. اگر زمین یادگار در شرایط خوبی بود، آنجا بازی میکردیم، اما هنوز به زمان بیشتری برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیاز دارد.
وی در خصوص آمار تقابل تراکتور و پرسپولیس گفت: تیم من به هیچ رکوردی فکر نمیکند. مهمترین چیز، بازی بعدی است. برای من فرقی نمیکند نام حریف چه باشد؛ آمار و رکورد برای رسانهها جذاب است، اما برای ما فقط بهتر بازی کردن و کسب نتیجه اهمیت دارد.
اسکوچیچ در پاسخ به این سؤال که آیا قول پیروزی میدهد یا نه، گفت: نه، من هیچوقت قول پیروزی نمیدهم، اما قول سختکوشی، استمرار و از جان مایه گذاشتن را میدهم. در فوتبال هیچ چیز قطعی نیست؛ بازیکنان و حریف هم بخشی از ماجرا هستند.