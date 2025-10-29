پخش زنده
رئیس پلیس آگاهی استان یزد، از دستگیری سارق ۲۰ میلیارد ریال طلاجات از دو آپارتمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع گفت: در پی وقوع چند سرقت از آپارتمان در شهر یزد، ماموران پلیس آگاهی به بررسی موضوع پرداختند.
وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی، متوجه شدند سارق با اطمینان از خالی بودن واحدها از طریق بالکن روی با تخریب توپی و قفل وارد آپارتمان شده و اقدام به سرقت طلاجات و وجوه نقد از آن منازل کرده و متواری شده است.
رئیس پلیس آگاهی استان یزد خاطرنشان کرد: کارآگاهان پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی متهم را شناسایی و در یک عملیات پلیسی او را دستگیر کردند.
سرهنگ زارع در پایان بیان داشت: سارق به دو فقره سرقت طلاجات از آپارتمانها به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کرد و با صدور قرار قانونی توسط مرجع قضایی روانه زندان مرکزی یزد شد.