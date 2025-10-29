به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع گفت: در پی وقوع چند سرقت از آپارتمان در شهر یزد، ماموران پلیس آگاهی به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی، متوجه شدند سارق با اطمینان از خالی بودن واحد‌ها از طریق بالکن روی با تخریب توپی و قفل وارد آپارتمان شده و اقدام به سرقت طلاجات و وجوه نقد از آن منازل کرده و متواری شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد خاطرنشان کرد: کارآگاهان پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی متهم را شناسایی و در یک عملیات پلیسی او را دستگیر کردند.

سرهنگ زارع در پایان بیان داشت: سارق به دو فقره سرقت طلاجات از آپارتمان‌ها به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کرد و با صدور قرار قانونی توسط مرجع قضایی روانه زندان مرکزی یزد شد.