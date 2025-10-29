دو برادر محکوم به قصاص پس از ۶ سال، در لحظه اجرای حکم با گذشت اولیای دم به حرمت پرچم رضوی از قصاص رهایی یافتند.

بخشش برادران محکوم به قصاص البرزی به حرمت پرچم حرم رضوی

بخشش برادران محکوم به قصاص البرزی به حرمت پرچم حرم رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، فتحی مدیرکل زندان‌های استان البرز ضمن قدردانی از گذشت اولیای گفت: ماجرای غم‌انگیز این پرونده، ۶ سال پیش از یک سوءتفاهم ساده درگیری لفظی بین طرفین اتفاق افتاده که منجر به محکومیت قصاص این دو برادر شده و امروز با حضور خادمین حرم رضوی و گذشت اولیای دم به حرمت پرچم حرم مطهر، فرصت زندگی دوباره به این افراد اهداء شد.

وی گفت: اتفاق امروز، نه تنها نمادی از قدرت معنویت و احترام به اهل بیت است، بلکه گواهی بر این بوده که حتی در تاریک‌ترین لحظات، راه بخشش همیشه باز است.

مدیر کل زندان‌های استان البرز افزود: حضور خادمین حرم و پرچم متبرک رضوی، نمادی از رحمت الهی است و قلب‌هایی را که هیچ امید بخشش در آن دیده نمی‌شد را نرم کرد و امروز خرسندیم با این بخشش بزرگ نظاره گر لحظات شیرین از اشک‌ها و لبخند‌ها بودیم.